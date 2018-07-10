Трамп после встречи с Путиным вряд ли ослабит давление на РФ, - Волкер

Волкер поделился ожиданиями от предстоящей встречи президентов США и России

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным вряд ли ослабит давление на Российскую Федерацию в вопросе Украины. Об этом в интервью Bild рассказал спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.

В частности, Волкер прокомментировал возможность ослабления давления США на Россию после встречи двух лидеров в Хельсинки 16 июля.

"Нет, я так не думаю. Важно, чтобы Трамп и Путин встретились. Неестественно, что они не встречаются, даже если у них разные мнения. Президент будет руководить встречей по своему усмотрению. Но что касается содержания, вы уже слышали от советника по национальной безопасности Джона Болтона и пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что в нашей позиции не будет изменений, мы не признаем аннексию Россией Крыма", - отметил Волкер.

Он также подчеркнул, что США крайне заинтересованы в завершении конфликта на Донбассе и введении миротворческой миссии ООН.

"К сожалению, вполне вероятно, что Путин будет продолжать отрицать свое участие в конфликте и, как следствие, нет никаких оснований ожидать какого-либо прогресса", - добавил Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что специальной мониторинговой миссии ОБСЕ следует в своих отчетах публиковать серийные номера танков на оккупированном Донбассе, чтобы раз и навсегда развеять вопросы об их происхождении.