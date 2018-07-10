Трамп після зустрічі з Путіним навряд чи послабить тиск на РФ, - Волкер

Волкер поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі президентів США і Росії

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним навряд чи послабить тиск на Російську Федерацію у питанні України. Про це в інтерв'ю Bild розповів спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер.

Зокрема, Волкер прокоментував можливість ослаблення тиску США на Росію після зустрічі двох лідерів у Гельсінкі 16 липня.

"Ні, я так не думаю. Важливо, щоб Трамп і Путін зустрілися. Неприродно, що вони не зустрічаються, навіть якщо у них різні думки. Президент керуватиме зустріччю на свій розсуд. Але що стосується змісту, ви вже чули від радника з національної безпеки Джона Болтона і прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс про те, що в нашій позиції не буде змін, ми не визнаємо анексію Росією Криму", - зазначив Волкер.

Він також підкреслив, що США зацікавлені в завершенні конфлікту на Донбасі і введенні миротворчої місії ООН.

"На жаль, цілком імовірно, що Путін буде продовжувати заперечувати свою участь у конфлікті і, як наслідок, немає жодних підстав очікувати будь-якого прогресу", - додав Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ слід у своїх звітах публікувати серійні номери танків на окупованому Донбасі, щоб раз і назавжди розвіяти питання про їх походження.