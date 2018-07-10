Волкер виступив за публікацію ОБСЄ серійних номерів танків на Донбасі

Публікація цих даних могла б назавжди розвіяти питання про походження танків

Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ слід у своїх звітах публікувати серійні номери танків на окупованому Донбасі, щоб раз і назавжди розвіяти питання про їх походження. Про це в інтерв'ю Bild розповів спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер.

Відзначимо, раніше заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що ОБСЄ фіксує серійні номери танків бойовиків, проте не публікує їх.

"Це (публікація серійних номерів, - ред.) було б дуже корисно. Окупована територія не дуже велика, але там більше танків, ніж у Британії, Франції та Німеччині. Їх ще не було в 2014 році. Ймовірно, вони звідкись прийшли ... І я впевнений, що вони 100% російського походження. Цей факт позбавляє мене можливості вважати, що ця зброя могла надійти звідки завгодно", - зазначив Вокер.

Він також припустив, чому ОБСЄ все-таки не публікує серійні номери танків.

"Як я вже говорив раніше, у ОБСЄ є конкретне завдання. Було б несправедливо поставити її в ситуацію, яка поставила б її під загрозу. Тим не менш, я кажу: якщо ця інформація (про серійні номери, - ред.) у Німеччині, Франції, США або десь ще доступні, ми не маємо залишати жодних сумнівів у тому, що відбувається", - підкреслив Волкер.

Крім того, він прокоментував закиди німецьких ЗМІ на адресу ОБСЄ в нездатності спостерігачів довести наявність російських танків на сході України.

"Я думаю, це забавно. Чому вони повинні доводити те, що бачили своїми очима?", - додав спецпредставник США.

Нагадаємо, раніше Волкер назвав нормальним те, що українські війська відкривають вогонь на Донбасі. Крім того, він пояснив заяви заступника глави місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга про те, що обидві сторони зривають мінські угоди, хоча в більшості звітів місії вказується відповідальність Росії та її бойовиків.