Трамп вскоре встретится с Путиным, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом Трамп заявил после телефонного разговора с лидером Кремля, передает Bloomberg.

Во время звонка Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост президента.

"У нас был очень хороший звонок", - сказал Трамп, добавив, что он ожидает встречи с Путиным "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля".

"Американский президент не является лидером Свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на выборах", - отреагировал на єто сенатор Джон Маккейн.

По словам сенатора, таким образом "Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны".

Пока не ясно, когда и где встретятся лидеры двух стран. Ожидается, что Трамп примет участие в саммите "Большой семерки" в Канаде в июне, но Россия была исключена из группы после аннексии Крыма в 2014 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп впервые поговорил с Путиным после выборов.