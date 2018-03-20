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Трамп вскоре встретится с Путиным, - Bloomberg

НовостиПолитика    20.03.2018 - 21:29
Фото: Путин и Трамп (bundesregierung.de)
Фото: Путин и Трамп (bundesregierung.de)

Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом Трамп заявил после телефонного разговора с лидером Кремля, передает Bloomberg.

Во время звонка Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост президента.

"У нас был очень хороший звонок", - сказал Трамп, добавив, что он ожидает встречи с Путиным "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля".

"Американский президент не является лидером Свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на выборах", - отреагировал на єто сенатор Джон Маккейн.

По словам сенатора, таким образом "Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны".

Пока не ясно, когда и где встретятся лидеры двух стран. Ожидается, что Трамп примет участие в саммите "Большой семерки" в Канаде в июне, но Россия была исключена из группы после аннексии Крыма в 2014 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп впервые поговорил с Путиным после выборов.

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Теги: Владимир Путин, встреча, Дональд Трамп
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