Трамп незабаром зустрінеться з Путіним, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним найближчим часом. Про це Трамп заявив після телефонної розмови з лідером Кремля, передає Bloomberg.

Під час дзвінка Трамп привітав Путіна з переобранням на пост президента.

"У нас був дуже хороший дзвінок", - сказав Трамп, додавши, що він чекає зустрічі з Путіним "в недалекому майбутньому, щоб обговорити гонку озброєнь, яка виходить з-під контролю".

"Американський президент не є лідером Вільного світу, вітаючи диктаторів з перемогою на виборах", - відреагував на це сенатор Джон Маккейн.

За словами сенатора, таким чином "Трамп образив кожного громадянина Росії, якому було відмовлено в праві голосувати на вільних і чесних виборах, щоб визначити майбутнє своєї країни".

Наразі не зрозуміло, коли і де зустрінуться лідери двох країн. Очікується, що Трамп візьме участь в саміті "Великої сімки" в Канаді в червні, але Росія була виключена з групи після анексії Криму в 2014 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп вперше поговорив з Путіним після виборів.