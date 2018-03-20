Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трамп незабаром зустрінеться з Путіним, - Bloomberg

НовиниПолітика    20.03.2018 - 21:29
Фото: Путін і Трамп (bundesregierung.de)
Фото: Путін і Трамп (bundesregierung.de)

Трамп привітав Путіна з переобранням на пост президента

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним найближчим часом. Про це Трамп заявив після телефонної розмови з лідером Кремля, передає Bloomberg.

Під час дзвінка Трамп привітав Путіна з переобранням на пост президента.

"У нас був дуже хороший дзвінок", - сказав Трамп, додавши, що він чекає зустрічі з Путіним "в недалекому майбутньому, щоб обговорити гонку озброєнь, яка виходить з-під контролю".

"Американський президент не є лідером Вільного світу, вітаючи диктаторів з перемогою на виборах", - відреагував на це сенатор Джон Маккейн.

За словами сенатора, таким чином "Трамп образив кожного громадянина Росії, якому було відмовлено в праві голосувати на вільних і чесних виборах, щоб визначити майбутнє своєї країни".

Наразі не зрозуміло, коли і де зустрінуться лідери двох країн. Очікується, що Трамп візьме участь в саміті "Великої сімки" в Канаді в червні, але Росія була виключена з групи після анексії Криму в 2014 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп вперше поговорив з Путіним після виборів.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Президент Литви пояснила, чому не вітатиме Путіна з перемогою на виборах Дуда не буде вітати Путіна з перемогою на президентських виборах в Росії
Теги: Володимир Путін, встреча, Дональд Трамп
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top