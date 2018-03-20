Трамп впервые поговорил с Путиным после выборов

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор впервые после выборов президента РФ во вторник, 20 марта. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщил специальный корреспондент NBC News в Вашингтоне Джофф Бенетт, передает "Голос Америки".

Официальную информацию и расшифровку разговора будет обнародовано позже, сообщил источник. Детали разговора пока не разглашаются.

President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin spoke this morning, two WH officials tell CNN. The conversation comes after Putin won another term in office. — Dan Merica (@danmericaCNN) March 20, 2018

Отметим, что до сих пор СМИ сообщали, будто президент США отказался приветствовать Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

Напомним, ранее Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина и Дональд Трамп не позвонит поздравить с победой Владимира Путина, переизбранного в качестве президента России.

Правда, такую ​​информацию распространили неофициально, а представитель Белого дома Хоган Джидли. Он отметил, что результаты голосования в России не стали для Белого дома сюрпризом.