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Интервью

Трамп впервые поговорил с Путиным после выборов

НовостиПолитика    20.03.2018 - 18:38
Фото: Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину (РБК-Украина)
Фото: Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину (РБК-Украина)

Детали разговора пока не разглашаются

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор впервые после выборов президента РФ во вторник, 20 марта. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщил специальный корреспондент NBC News в Вашингтоне Джофф Бенетт, передает "Голос Америки".

Официальную информацию и расшифровку разговора будет обнародовано позже, сообщил источник. Детали разговора пока не разглашаются.

Отметим, что до сих пор СМИ сообщали, будто президент США отказался приветствовать Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

Напомним, ранее Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина и Дональд Трамп не позвонит поздравить с победой Владимира Путина, переизбранного в качестве президента России.

Правда, такую ​​информацию распространили неофициально, а представитель Белого дома Хоган Джидли. Он отметил, что результаты голосования в России не стали для Белого дома сюрпризом.

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Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп
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