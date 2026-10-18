Трамп підтримав Нетаньягу напередодні виборів в Ізраїлі

У дописі в соцмережах Трамп назвав Нетаньягу "великим прем'єр-міністром-воїном" і заявив про свою "повну та беззаперечну підтримку Бібі Нетаньягу".

Водночас американський президент припустив, що війна з Іраном може відновитися. За його словами, це станеться, якщо Тегеран не змінить своєї поведінки.

Нетаньягу оперативно відреагував на заяву Трампа, подякувавши йому за "величезну підтримку та спільну роботу".

Підтримка американського лідера з'явилася після тривалої невизначеності й не змогла повністю приховати напружені моменти, які виникали у відносинах між двома політиками.

Упродовж багатьох років напередодні виборів ізраїльтяни бачили на автомагістралях країни білборди із зображенням Нетаньягу поруч із Трампом і гаслом "Інша ліга".

Однак менш ніж за два тижні до голосування, запланованого на 27 жовтня, рекламні щити прем'єра знову з'явилися, але цього разу вже без американського президента. Трамп і далі фігурує в деяких передвиборчих відео партії "Лікуд", яку очолює Нетаньягу, проте його відсутність на білбордах може свідчити про глибші проблеми у відносинах, ніж просто зміну рекламної стратегії.

До неділі Трамп утримувався від публічної підтримки ізраїльського прем'єра. На початку місяця в інтерв'ю журналу Time він заявив, що більше не втручається в політику Ізраїлю.

За словами глави Білого дому, Нетаньягу хотів би бачити його залученим до виборчої кампанії. Трамп наголосив, що має з прем'єром "дуже добрі стосунки", однак тоді не став прямо підтримувати його кандидатуру.

На запитання, чи довіряє він Нетаньягу, президент США відповів: "Я нікому у світі політики не довіряю".