Трамп поддержал Нетаньяху накануне выборов в Израиле

В сообщении в соцсетях Трамп назвал Нетаньяху "великим премьер-министром-воином" и заявил о своей "полной и безоговорочной поддержке Биби Нетаньяху".

В то же время американский президент предположил, что война с Ираном может возобновиться. По его словам, это произойдет, если Тегеран не изменит своего поведения.

Нетаньяху оперативно отреагировал на заявление Трампа, поблагодарив его за "огромную поддержку и совместную работу".

Поддержка американского лидера последовала после длительной неопределенности и не смогла полностью скрыть напряженность, периодически возникающую в отношениях между двумя политиками.

На протяжении многих лет накануне выборов израильтяне видели на автомагистралях страны билборды с изображением Нетаньяху рядом с Трампом и лозунгом "Другая лига".

Однако менее чем за две недели до голосования, запланированного на 27 октября, рекламные щиты премьера снова появились, но на этот раз уже без американского президента. Трамп по-прежнему фигурирует в некоторых предвыборных видеороликах партии "Ликуд", которую возглавляет Нетаньяху. Однако его отсутствие на билбордах может свидетельствовать о более глубоких проблемах в отношениях между политиками, чем просто об изменении рекламной стратегии.

До воскресенья Трамп воздерживался от публичной поддержки израильского премьера. В начале месяца в интервью журналу Time он заявил, что больше не участвует в политике Израиля.

В четверг в интервью Newsmax глава Белого дома рассказал, что Нетаньяху хотел бы видеть его вовлеченным в избирательную кампанию. Трамп подчеркнул, что у него с премьером "очень хорошие отношения", однако тогда не стал прямо поддерживать его кандидатуру.

На вопрос, доверяет ли он Нетаньяху, президент США ответил: "Я никому в мире политики не доверяю".