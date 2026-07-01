Трамп вразив промовою на похоронах автора "пекельних" санкцій проти РФ Ліндсі Грема

Лідер США назвав Ліндсі Грема "справжнім американським оригіналом" та "улюбленим другом", що був одним із найвидатніших законодавців в історії країни.

Трамп також наголосив, що покійний сенатор виріс у сільському містечку в Південній Кароліні, втім став "силою, з якою доведеться рахуватися в усьому світі".

"Протягом понад 30 років у цій столиці не відбувалося нічого суттєвого без відома Ліндсі Грема", – сказав президент.

"Він був людиною, яка віддавала Америці всю міру свого доброго та могутнього серця, поки це серце просто не вичерпалося", – додав глава Білого дому.

Ще президент США пригадав, що їхні стосунки починалися з гострого політичного суперництва під час президентської кампанії 2016 року, однак згодом переросли у тісну дружбу.

За словами Трампа, він та Грем часто грали разом у гольф, а останній мав рідкісний талант знаходити спільну мову з людьми незалежно від їхніх політичних поглядів.

"Понад усе, Ліндсі Грем вірив у сильну Америку...Він хотів сильної Америки. Він мав непохитну віру в праведність американської сили та молитви. І він був надзвичайно войовничим. Скажу вам, він ніколи не бачив війни, яка б йому не подобалася… але він хотів її для блага нашої країни", - заявив американський лідер.