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Трамп поразил речью на похоронах автора "адских" санкций против РФ Линдси Грэма

00:22 29.07.2026 Ср
2 мин
Прощальная речь Трампа длилась около 15 минут
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп выступил с мощной прощальной речью на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, известного своей антироссийской политикой, в частности, созданием "адских" санкций против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Лидер США назвал Линдси Грэма "настоящим американским оригиналом" и "любимым другом", являвшимся одним из самых выдающихся законодателей в истории страны.

Трамп также отметил, что покойный сенатор вырос в сельском городке в Южной Каролине, впрочем, стал "силой, с которой придется считаться во всем мире".

"В течение более 30 лет в этой столице не происходило ничего существенного без ведома Линдси Грэма", – сказал президент.

"Он был человеком, который отдавал Америке всю меру своего доброго и могущественного сердца, пока это сердце просто не иссякло", – добавил глава Белого дома.

Еще президент США напомнил, что их отношения начинались с острого политического соперничества во время президентской кампании 2016 года, однако впоследствии переросли в тесную дружбу.

По словам Трампа, он и Грэм часто играли вместе в гольф, а последний имел редкий талант находить общий язык с людьми вне зависимости от их политических взглядов.

"Прежде всего, Линдси Грэм верил в сильную Америку...Он хотел сильной Америки. Он имел непоколебимую веру в праведность американской силы и молитвы. И он был чрезвычайно воинственным. Скажу вам, он никогда не видел войны, которая бы ему не нравилась… но он хотел ее для блага нашей страны" - заявил американский лидер.

Похороны Линдси Грэма

Как известно, церемония прощания с Линдси Грэмом прошла в Вашингтонском национальном соборе. Кроме Трампа, с речами выступили вице-президент США Джей Ди Вэнс и лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

Среди присутствовавших были президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Сенатор скончался 11 июля в возрасте 71 год. Он был одним из авторов законопроекта о жестких санкциях против России, предусматривающего введение 500-процентных пошлин для стран, покупающих российские нефть, газ и другие энергоносители. После смерти сенатора законопроект получил его имя.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп