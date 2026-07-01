Трамп поразил речью на похоронах автора "адских" санкций против РФ Линдси Грэма

Лидер США назвал Линдси Грэма "настоящим американским оригиналом" и "любимым другом", являвшимся одним из самых выдающихся законодателей в истории страны.

Трамп также отметил, что покойный сенатор вырос в сельском городке в Южной Каролине, впрочем, стал "силой, с которой придется считаться во всем мире".

"В течение более 30 лет в этой столице не происходило ничего существенного без ведома Линдси Грэма", – сказал президент.

"Он был человеком, который отдавал Америке всю меру своего доброго и могущественного сердца, пока это сердце просто не иссякло", – добавил глава Белого дома.

Еще президент США напомнил, что их отношения начинались с острого политического соперничества во время президентской кампании 2016 года, однако впоследствии переросли в тесную дружбу.

По словам Трампа, он и Грэм часто играли вместе в гольф, а последний имел редкий талант находить общий язык с людьми вне зависимости от их политических взглядов.

"Прежде всего, Линдси Грэм верил в сильную Америку...Он хотел сильной Америки. Он имел непоколебимую веру в праведность американской силы и молитвы. И он был чрезвычайно воинственным. Скажу вам, он никогда не видел войны, которая бы ему не нравилась… но он хотел ее для блага нашей страны" - заявил американский лидер.