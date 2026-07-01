Трамп вразив промовою на похоронах автора "пекельних" санкцій проти РФ Ліндсі Грема
Президент США Дональд Трамп виступив із потужною прощальною промовою на похороні сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який відомий своєю антиросійською політикою, зокрема, створенням "пекельних" санкцій проти Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Лідер США назвав Ліндсі Грема "справжнім американським оригіналом" та "улюбленим другом", що був одним із найвидатніших законодавців в історії країни.
Трамп також наголосив, що покійний сенатор виріс у сільському містечку в Південній Кароліні, втім став "силою, з якою доведеться рахуватися в усьому світі".
"Протягом понад 30 років у цій столиці не відбувалося нічого суттєвого без відома Ліндсі Грема", – сказав президент.
"Він був людиною, яка віддавала Америці всю міру свого доброго та могутнього серця, поки це серце просто не вичерпалося", – додав глава Білого дому.
Ще президент США пригадав, що їхні стосунки починалися з гострого політичного суперництва під час президентської кампанії 2016 року, однак згодом переросли у тісну дружбу.
За словами Трампа, він та Грем часто грали разом у гольф, а останній мав рідкісний талант знаходити спільну мову з людьми незалежно від їхніх політичних поглядів.
"Понад усе, Ліндсі Грем вірив у сильну Америку...Він хотів сильної Америки. Він мав непохитну віру в праведність американської сили та молитви. І він був надзвичайно войовничим. Скажу вам, він ніколи не бачив війни, яка б йому не подобалася… але він хотів її для блага нашої країни", - заявив американський лідер.
Похорон Ліндсі Грема
Як відомо, церемонія прощання з Ліндсі Гремом відбулася у Вашингтонському національному соборі. Крім Трампа, із промовами виступили віцепрезидент США Джей Ді Венс і лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун.
Серед присутніх були президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
Сенатор помер 11 липня у віці 71 рік. Він був одним із авторів законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, який передбачає запровадження 500-відсоткових мит для країн, що купують російські нафту, газ та інші енергоносії. Після смерті сенатора законопроєкт отримав його ім'я.