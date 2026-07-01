Трамп поразил речью на похоронах автора "адских" санкций против РФ Линдси Грэма
Президент США Дональд Трамп выступил с мощной прощальной речью на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, известного своей антироссийской политикой, в частности, созданием "адских" санкций против Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Лидер США назвал Линдси Грэма "настоящим американским оригиналом" и "любимым другом", являвшимся одним из самых выдающихся законодателей в истории страны.
Трамп также отметил, что покойный сенатор вырос в сельском городке в Южной Каролине, впрочем, стал "силой, с которой придется считаться во всем мире".
"В течение более 30 лет в этой столице не происходило ничего существенного без ведома Линдси Грэма", – сказал президент.
"Он был человеком, который отдавал Америке всю меру своего доброго и могущественного сердца, пока это сердце просто не иссякло", – добавил глава Белого дома.
Еще президент США напомнил, что их отношения начинались с острого политического соперничества во время президентской кампании 2016 года, однако впоследствии переросли в тесную дружбу.
По словам Трампа, он и Грэм часто играли вместе в гольф, а последний имел редкий талант находить общий язык с людьми вне зависимости от их политических взглядов.
"Прежде всего, Линдси Грэм верил в сильную Америку...Он хотел сильной Америки. Он имел непоколебимую веру в праведность американской силы и молитвы. И он был чрезвычайно воинственным. Скажу вам, он никогда не видел войны, которая бы ему не нравилась… но он хотел ее для блага нашей страны" - заявил американский лидер.
Похороны Линдси Грэма
Как известно, церемония прощания с Линдси Грэмом прошла в Вашингтонском национальном соборе. Кроме Трампа, с речами выступили вице-президент США Джей Ди Вэнс и лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.
Среди присутствовавших были президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Сенатор скончался 11 июля в возрасте 71 год. Он был одним из авторов законопроекта о жестких санкциях против России, предусматривающего введение 500-процентных пошлин для стран, покупающих российские нефть, газ и другие энергоносители. После смерти сенатора законопроект получил его имя.