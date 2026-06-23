Трамп вражений успіхами України, у Кремлі почали нервувати, - FT

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що США "нібито відступають від ролі об'єктивного посередника" та "забули"про американського президента Дональда Трампа, в яких він поступово наближався до позиції Москви.

Саме реакція Трампа на українські удари стала одним із факторів роздратування Москви. Видання з посиланням на джерела стверджує, що під час саміту G7 Трамп був "надзвичайно вражений і захоплений" недавньою кампанією України з далекобійних ударів по цілях углиб території Росії.

На цьому ж саміті президент США також погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору.

На тлі цих заяв Лавров визнав, що Москва більше не покладає надій на те, що Вашингтон виступатиме "чесним посередником" у питанні завершення війни.

Натомість, за даними FT, останніми місяцями у Вашингтоні змінюється оцінка ситуації на фронті. Якщо раніше частина американських чиновників вважала, що Росія має перевагу, то тепер дедалі частіше лунають сумніви щодо її здатності досягти заявлених цілей.

Водночас високопосадовці української влади повідомили, що бачать ознаки більшої готовності Трампа підтримувати Київ та посилювати тиск на Росію.

Після зустрічей лідерів України й США Володимира Зеленського та Дональда Трампа українська сторона також висловила обережний оптимізм щодо постачання ракет-перехоплювачів Patriot і можливого запуску ліцензійного виробництва таких ракет у Європі та Україні.

За словами одного з українських чиновників, під час вечері в Евіан-ле-Бен Трамп сказав Зеленському, що його вразили останні "військові результати" України.

Після цієї зустрічі Зеленський заявив, що Трамп і Рубіо вперше позитивно відреагували на питання ліцензування ракет для систем Patriot.

На думку європейських союзників, зміна риторики Вашингтона може відкрити нові можливості для посилення підтримки України та збільшення тиску на Москву.