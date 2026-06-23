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Трамп поражен успехами Украины, в Кремле начали нервничать, - FT

20:25 23.06.2026 Вт
2 мин
В Кремле увидели новый разворот Вашингтона в сторону Киева
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Последние заявления американских властей вызвали недовольство Кремля. В России полагают, что Вашингтон меняет свой подход к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США "якобы отступают от роли объективного посредника" и "забыли" об американском президенте Дональде Трампе, в которых он постепенно приближался к позиции Москвы.

Именно реакция Трампа на украинские удары стала одним из факторов раздражения Москвы. Издание со ссылкой на источники утверждает, что во время саммита G7 Трамп был "чрезвычайно поражен и захвачен" недавней кампанией Украины по дальнобойным ударам по целям вглубь территории России.

На этом же саммите президент США также согласился ужесточить санкции против российского энергетического сектора.

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На фоне этих заявлений Лавров признал, что Москва больше не надеется на то, что Вашингтон будет выступать "честным посредником" в вопросе завершения войны.

По данным FT, в последние месяцы в Вашингтоне меняется оценка ситуации на фронте. Если раньше часть американских чиновников считала, что у России есть преимущество, то теперь все чаще раздаются сомнения в ее способности достичь заявленных целей.

В то же время чиновники украинских властей сообщили, что видят признаки большей готовности Трампа поддерживать Киев и усиливать давление на Россию.

После встреч лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, украинская сторона также выразила осторожный оптимизм по поставкам ракет-перехватчиков Patriot и возможному запуску лицензионного производства таких ракет в Европе и Украине.

По словам одного из украинских чиновников, во время ужина в Эвиан-ле-Бен Трамп сказал Зеленскому, что его поразили последние "военные результаты" Украины.

После этой встречи Зеленский заявил, что Трамп и Рубио в первый раз положительно отреагировали на вопросы лицензирования ракет для систем Patriot.

По мнению европейских союзников, смена риторики Вашингтона может открыть новые возможности для усиления поддержки Украины и увеличения давления на Москву.

Напомним, в последнее время Дональд Трамп все чаще публично признает способность Украины сдерживать российское наступление.

В частности, ранее президент США заявил, что украинские военные "хорошо справляются" на фронте , несмотря на значительное преимущество России в численности армии и ресурсах.

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