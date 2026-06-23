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Трамп у розмовах із Зеленським говорив, що думає про дипломатію з РФ

19:02 23.06.2026 Вт
2 хв
Президент США розповів, як можна посадити Росію за стіл переговорів
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
Трамп у розмовах із Зеленським говорив, що думає про дипломатію з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський під час останніх розмов обговорювали, як посадити Росію за стіл переговорів.

Про це РБК-Україна заявило поінформоване джерело у владі.

"Трамп не дуже вірить, що можна просто словами чогось зараз досягти. А коли президент Зеленський тисне на Росію всіма цими діями - далекобійними ударами, активними діями на фронті і т.д. - це доводить Росію до того стану, коли дипломатія стає більш вірогідною", - наголосив співрозмовник.

За його словами, ці питання проговорювалися у кількох розмовах Зеленського з Трампом, а також під час їхньої розмови за участю президента Франції Еммануеля Макрона.

Зустріч Зеленського із Трампом

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели кілька розмов на полях саміту G7, який проходив 15-17 червня у Франції.

Як розповів голова української держави за підсумками зустрічі, від Трампа були "позитивні сигнали" щодо зміцнення української протиповітряної оборони.

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Пізніше Зеленський уточнив, що можливість надання Україні ліцензій для виробництва ракет для Patriot "вперше сприймалася американською стороною позитивно".

За його словами, для того, щоб в Україні почали виробляти такі ракети, потрібне лише схвалення від Трампа.

При цьому The Kyiv Independent з посиланням на власні джерела писало про те, що американський лідер під час таких зустрічей нібито порадив українському лідерові "сміливіше діяти" у війні проти Росії.

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