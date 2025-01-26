Трамп впевнений, що США отримають контроль над Гренландією

Суперечка щодо Гренландії

Дональд Трамп заявляв про бажання придбати Гренландію час свого першого терміну ув 2019 році і наголошував, що контроль США над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для міжнародної безпеки. Після перемоги на виборах у 2024 році він відновив розмови про купівлю острова.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наполягала на тому, що Гренландія не продається. Вона провела телефонну розмову з Трампом перед його інавгурацією. Як зазначає видання Financial Times з посиланням на свої джерела, розмова досить напруженою та складною, а Трамп був "агресивним і конфронтаційним".

Тим часом на самому острові заявили про бажання отримати незалежність.

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