Трамп уверен, что США получат контроль над Гренландией

Спор по Гренландии

Дональд Трамп заявлял о желании приобрести Гренландию во время своего первого срока в 2019 году и подчеркивал, что контроль США над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для международной безопасности. После победы на выборах в 2024 году он возобновил разговоры о покупке острова.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен настаивала на том, что Гренландия не продается. Она провела телефонный разговор с Трампом перед его инаугурацией. Как отмечает издание Financial Times со ссылкой на свои источники, разговор был достаточно напряженным и сложным, а Трамп был "агрессивным и конфронтационным".

Между тем на самом острове заявили о желании получить независимость.

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