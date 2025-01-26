Трамп впевнений, що США отримають контроль над Гренландією

Американський президент Дональд Трамп висловив впевненість, що США отримають контроль над Гренландією. Він заявив, що 57 тисяч жителів острова нібито хочуть цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, яку цитує ВВС.

"Я дійсно не знаю, які претензії має на це Данія, але це було б дуже недружнім актом, якби вони не дозволили цьому статися, тому що це для захисту вільного світу... Це не має нічого спільного зі Сполученими Штатами, крім того, що ми можемо забезпечити свободу. Вони не можуть", - заявив Трамп.

"Я думаю, що ми це отримаємо", - сказав президент США.

Суперечка щодо Гренландії

Дональд Трамп заявляв про бажання придбати Гренландію час свого першого терміну ув 2019 році і наголошував, що контроль США над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для міжнародної безпеки. Після перемоги на виборах у 2024 році він відновив розмови про купівлю острова.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наполягала на тому, що Гренландія не продається. Вона провела телефонну розмову з Трампом перед його інавгурацією. Як зазначає видання Financial Times з посиланням на свої джерела, розмова досить напруженою та складною, а Трамп був "агресивним і конфронтаційним".

Тим часом на самому острові заявили про бажання отримати незалежність.

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