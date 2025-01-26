Трамп уверен, что США получат контроль над Гренландией

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что США получат контроль над Гренландией. Он заявил, что 57 тысяч жителей острова якобы хотят этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, которое цитирует ВВС.

"Я действительно не знаю, какие претензии имеет на это Дания, но это было бы очень недружественным актом, если бы они не позволили этому произойти, потому что это для защиты свободного мира... Это не имеет ничего общего с Соединенными Штатами, кроме того, что мы можем обеспечить свободу. Они не могут", - заявил Трамп.

"Я думаю, что мы это получим", - сказал президент США.

Спор по Гренландии

Дональд Трамп заявлял о желании приобрести Гренландию во время своего первого срока в 2019 году и подчеркивал, что контроль США над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для международной безопасности. После победы на выборах в 2024 году он возобновил разговоры о покупке острова.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен настаивала на том, что Гренландия не продается. Она провела телефонный разговор с Трампом перед его инаугурацией. Как отмечает издание Financial Times со ссылкой на свои источники, разговор был достаточно напряженным и сложным, а Трамп был "агрессивным и конфронтационным".

Между тем на самом острове заявили о желании получить независимость.

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