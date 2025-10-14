Трамп впевнений, що партія Орбана переможе на виборах до парламенту Угорщини

Президент США Дональд Трамп назвав "фантастичним" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та впевнений у перемозі його партії "Фідес" на парламентських виборах у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ лідера на "Саміті миру" в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх.

"Віктор. Ми любимо Віктора. Віктор, я його так називаю (victor латиною означає "переможець". - ред.). Ти фантастичний. Гаразд, я знаю, що багато людей не погоджуються зі мною, але я єдиний, хто має значення", - сказав очільник Білого дому.

Президент назвав Орбана "чудовим лідером" і нагадав, як підтримував його на останніх виборах, які політик виграв.

"Він переміг із перевагою в 28 пунктів. Отже, цього разу в тебе вийде ще краще. У вас чергові вибори і ви досягнете чудових результатів. Ми це цінуємо і підтримуємо тебе на 100%", - додав Трамп.