ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп уверен, что партия Орбана победит на выборах в парламент Венгрии

Шарм-эль-Шейх, Вторник 14 октября 2025 08:00
UA EN RU
Трамп уверен, что партия Орбана победит на выборах в парламент Венгрии Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп назвал "фантастическим" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и уверен в победе его партии "Фидес" на парламентских выборах в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление лидера на "Саммите мира" в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

"Виктор. Мы любим Виктора. Виктор, я его так называю (victor на латыни означает "победитель". - ред.). Ты фантастический. Ладно, я знаю, что многие люди не согласны со мной, но я единственный, кто имеет значение", - сказал глава Белого дома.

Президент назвал Орбана "замечательным лидером" и напомнил, как поддерживал его на последних выборах, которые политик выиграл.

"Он победил с перевесом в 28 пунктов. Так что на этот раз у тебя получится еще лучше. У вас очередные выборы и вы добьетесь замечательных результатов. Мы это ценим и поддерживаем тебя на 100%", - добавил Трамп.

Отношения США и Венгрии

Выборы в парламент Венгрии запланированы на апрель 2026 года. Фаворитами гонки являются партия Виктора Орбана "Фидес" и оппозиционная партия Петера Мадьяра "Тиса".

О ключевых опасностях венгерских выборов для Украины, читайте в материале РБК-Украина: "Орбан снова против Украины: при чем тут шпионы и что это значит для Киева".

Добавим, что в конце сентября Трамп заявил о намерении заставить Орбана отказаться от закупки российской нефти.

Однако венгерский премьер отказался от такого предложения и подчеркнул, что Будапешт будет руководствоваться в этом вопросе собственными национальными интересами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венгрия Дональд Трамп Виктор Орбан
Новости
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит