Трамп уверен, что партия Орбана победит на выборах в парламент Венгрии
Президент США Дональд Трамп назвал "фантастическим" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и уверен в победе его партии "Фидес" на парламентских выборах в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление лидера на "Саммите мира" в египетском городе Шарм-эль-Шейх.
"Виктор. Мы любим Виктора. Виктор, я его так называю (victor на латыни означает "победитель". - ред.). Ты фантастический. Ладно, я знаю, что многие люди не согласны со мной, но я единственный, кто имеет значение", - сказал глава Белого дома.
Президент назвал Орбана "замечательным лидером" и напомнил, как поддерживал его на последних выборах, которые политик выиграл.
"Он победил с перевесом в 28 пунктов. Так что на этот раз у тебя получится еще лучше. У вас очередные выборы и вы добьетесь замечательных результатов. Мы это ценим и поддерживаем тебя на 100%", - добавил Трамп.
Отношения США и Венгрии
Выборы в парламент Венгрии запланированы на апрель 2026 года. Фаворитами гонки являются партия Виктора Орбана "Фидес" и оппозиционная партия Петера Мадьяра "Тиса".
Добавим, что в конце сентября Трамп заявил о намерении заставить Орбана отказаться от закупки российской нефти.
Однако венгерский премьер отказался от такого предложения и подчеркнул, что Будапешт будет руководствоваться в этом вопросе собственными национальными интересами.