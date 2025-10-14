Трамп уверен, что партия Орбана победит на выборах в парламент Венгрии

Президент США Дональд Трамп назвал "фантастическим" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и уверен в победе его партии "Фидес" на парламентских выборах в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление лидера на "Саммите мира" в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

"Виктор. Мы любим Виктора. Виктор, я его так называю (victor на латыни означает "победитель". - ред.). Ты фантастический. Ладно, я знаю, что многие люди не согласны со мной, но я единственный, кто имеет значение", - сказал глава Белого дома.

Президент назвал Орбана "замечательным лидером" и напомнил, как поддерживал его на последних выборах, которые политик выиграл.

"Он победил с перевесом в 28 пунктов. Так что на этот раз у тебя получится еще лучше. У вас очередные выборы и вы добьетесь замечательных результатов. Мы это ценим и поддерживаем тебя на 100%", - добавил Трамп.