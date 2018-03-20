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Трамп вперше поговорив з Путіним після виборів

НовиниПолітика    20.03.2018 - 18:38
Фото: Дональд Трамп подзвонив Володимиру Путіну (РБК-Україна)
Фото: Дональд Трамп подзвонив Володимиру Путіну (РБК-Україна)

Деталі розмови поки не розголошуються

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову вперше після виборів президента РФ у вівторок, 20 березня. Про це з посиланням на представника Білого дому повідомив спеціальний кореспондент NBC News у Вашингтоні Джофф Бенетт, передає "Голос Америки".

Офіційну інформацію та розшифровку розмови буде оприлюднено згодом, повідомило джерело. Деталі розмови поки не розголошуються.

Зазначимо, що досі ЗМІ повідомляли, начебто президент США відмовився вітати Володимира Путіна із переобранням на посаду президента Росії.

Нагадаємо, раніше Вашингтон утримався від привітань на адресу Володимира Путіна і Дональд Трамп не подзвонить привітати перемогу Володимира Путіна, переобраного в якості президента Росії.

Щоправда, таку інформацію поширили не офіційно, а представник Білого дому Хоган Джидлі. Він зазначив, що результати голосування в Росії не стали для Білого дому сюрпризом.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Володимир Путін, Дональд Трамп
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