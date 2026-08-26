Трамп вперше висловився про візит директора ЦРУ до Москви

Трамп заявив, що візит директора ЦРУ до Росії має напіврутинний характер. За його словами, поїздка не пов'язана з припущеннями про можливі дії Кремля проти країн НАТО.

"Він там, знаєте, у такому собі напіврутинному режимі. Не хочу розчаровувати людей. Ми хотіли б, щоб війна з Україною закінчилася. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом", - сказав американський президент.

Раніше навколо перебування Реткліффа в Москві з'явилося чимало різних версій. Зокрема, обговорювали припущення, що Росія нібито може перевіряти рішучість НАТО. Серед інших варіантів звучали навіть припущення про можливий удар по Великій Британії.

Трамп відкинув такі сценарії та заявив, що вони не пояснюють поїздку директора ЦРУ.

У Литві знали про візит

Водночас президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що Вільнюс заздалегідь знав про запланований візит голови ЦРУ до Москви.

"Так, ми знали", - сказав Науседа під час пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Коштою.

Він відмовився розкривати зміст зустрічі, наголосивши, що це передусім питання переговорів між сторонами.

За словами Науседи, партнери повідомили Литву, що інформацію про зустріч, її цілі та зміст мають надати найближчим часом.

Литовський президент припустив, що переговори могли бути спрямовані на зниження геополітичної напруженості в регіоні.

"Я можу лише припускати, що ця зустріч все ж таки справді спрямована на те, щоб геополітична напруженість у нашому регіоні знизилася, і це налаштовує мене позитивно", - заявив Науседа.

Візит глави ЦРУ до Москви

25 серпня до Москви прибув американський військовий літак Boeing C-17 Globemaster III. Того ж дня стало відомо про приїзд до російської столиці директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа.

На тлі його візиту джерело РБК-Україна повідомило, що США попросили Україну найближчими днями не завдавати ударів по Москві через перебування там високопоставленої американської делегації.