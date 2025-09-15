Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України, - Politico

Президент США Дональд Трамп уперше прямо назвав Росію агресором у війні проти України, визнавши її більші втрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Американський лідер у неділю вперше визнав Росію агресором у війні проти України.
"Цього тижня загинуло 8 000 солдатів з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - зазначив Трамп журналістам, коментуючи втрати сторін.
Раніше президент США відмовлявся прямо засуджувати Москву. У лютому його адміністрація разом із Росією та Північною Кореєю проголосувала проти резолюції ООН, що підтримувала територіальну цілісність України. Також США виступили проти заяви G7, яка називала Росію агресором.
У квітні Трамп звинувачував Україну у війні, заявляючи, що "не можна почати війну проти когось, хто у 20 разів більший за тебе, і сподіватися, що тобі просто дадуть кілька ракет".
Влітку 2025 року позиція Трампа щодо Кремля помітно змінилася. Адміністрація США посилила тиск на російського диктатора Володимира Путіна, який блокував спроби Трампа організувати прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Нові заяви свідчать про більш жорсткий курс Вашингтона стосовно Москви.
Нагадаємо, Трамп назвав санкції країн ЄС проти Росії достатньо слабкими і закликав європейських партнерів до більш жорстких обмежень.
Нещодавно президент США анонсував потужний санкційний удар по Росії. Під обмеження можуть потрапити нафтовий сектор і банки.
В свою чергу сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що європейські країни мають підтримати ініціативу Трампа покарати країни, що виконують роль торгівельних партнерів Путіна.
Раніше повідомлялось, що Трамп не виключив зустрічі між Зеленським і Путіним, але вважає, що організувати її буде нелегко.Американський лідер також не забув нагадати, що зупинив сім воєн і хотів би зупинити війну між Україною та Росією.
Тим часом у ЗМІ не виключають, що президент США може зустрітися з Путіним у Малайзії на полях 47 саміту АСЕАН.