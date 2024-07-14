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Трамп після хлопків впав на землю під час мітингу в Пенсільванії, - CNN

Фото: екс-президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Екс-президент США Дональд Трамп після гучних ударів впав на мітингу в Пенсільванії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Агенти Секретної служби вивели колишнього президента Дональда Трампа зі сцени після того, як він упав на землю на мітингу у Батлері, штат Пенсільванія.

Перед падінням Трампа пролунав гучний удар. Агенти допомогли йому підвестися, а на його обличчі була кров.

Йдучи зі сцени, він підняв кулак і кричав у відповідь натовпу. Потім його посадили в автомобіль та евакуювали з місця події.

За непідтвердженою інформацією інших джерел, на Дональда Трампа було скоєно замах. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від голови і зачепила вухо. Після події трансляцію мітингу було припинено.

Стрільця наразі не спіймали. На місці працюють спецслужби. Кандидата в президенти США начебто екстрено евакуювали.

Правда це чи ні, поки що невідомо.

Оновлено о 1:50

За інформацією NYT, Дональд Трамп почувається добре і проходить медогляд у лікарні.

Як пише CNN, представник Трампа Стівен Чунг заявив, що колишній президент "в порядку". 

"Президент Трамп дякує правоохоронним органам і рятувальникам за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. З ним усе гаразд і він проходить обстеження в місцевому медичному закладі. Більш детальна інформація буде надана пізніше", - сказав Чунг у своїй заяві.

Оновлено о 2:00

Білий дім повідомив, що президент СЩА Джо Байден проінформований про те, що сталося на мітингу Трампа в Пенсільванії. Коментарів Байден не дав.

За попередньою інформацією, одна людина загинула під час стрілянини на мітингу Трампа в Пенсільванії, повідомляє місцевий телеканал WTAE.

Нагадаємо, що відомий мільярдер Ілон Маск вніс пожертвування до фонду America PAC. Він підтримує екс-президента Дональда Трампа у передвиборчих перегонах на виборах у США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Meta зняла обмеження з акаунтів Дональда Трампа в соцмережах Facebook та Instagram.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп