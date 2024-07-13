Маск вніс пожертвування до фонду підтримки Трампа

Мільярдер Ілон Маск пожертвував кошти у фонд America PAC. Він підтримує колишнього президента Дональда Трампа у предвиборчій гонці на виборах у США.

Пр це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, незрозуміло, скільки дав Маск, але люди охарактеризували цю цифру як "значну суму".

Наступного разу America PAC має оприлюднити свій список донорів 15 липня. Ілон Маск пожертвував кошти так званому Комітету суперполітичних дій, який працює над обранням Дональда Трампа в Білий дім.

"Цей крок підкреслює зростаючий вплив Маска, який очолює індекс мільярдерів Bloomberg із статками 263,6 млрд доларів", - пише видання.

Як констатує Bloomberg, Маск ще публічно не підтримав жодного кандидата на президентських виборах у США 2024 року, і на початку цього року він заявив, що не планує фінансування ані Трампа, ані Байдена на виборах, але "його рішення розкрити свою кишенькову книжку дає йому можливість стати фінансовою силою для республіканців".

Що відомо про фонд America PAC

Серед зовнішніх організацій, які підтримують Трампа, фонд America PAC найбільше витрачає на прямі контакти з виборцями.

Наразі він витратив 15,8 млн доларів, з яких 13,1 млн пішли на "польові" операції, свідчать федеральні дані. Він також заплатив за цифрові медіа, текстові повідомлення та телефонні дзвінки, щоб зв’язатися з виборцями.