RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Трампа совершили покушение во время митинга в Пенсильвании, - CNN

Фото: экс-президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Экс-президент США Дональд Трамп после громких хлопков упал на митинге в Пенсильвании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Агенты Секретной службы вывели бывшего президента Дональда Трампа со сцены после того, как он упал на землю на митинге в Батлере, штат Пенсильвания.

Перед падением Трампа раздался громкий удар. Агенты помогли ему встать, а на его лице была кровь.

Уходя со сцены он поднял кулак и кричал в ответ толпе. Затем его посадили в автомобиль и эвакуировали с места происшествия.

По неподтвержденной информации других источников, на Дональда Трампа было совершено покушение. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы и зацепила ухо. После происшествия трансляция митинга была прекращена.

Стрелявший на данный момент не пойман. На месте работают спецслужбы. Кандидата в президенты США якобы экстренно эвакуировали.

Правда это или нет, пока неизвестно.

Обновлено в 1:50

По информации NYT, Дональд Трамп чувствует себя хорошо и проходит медосмотр в больнице.

Как пишет CNN, представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что бывший президент "в порядке". 

Напомним, что известный миллиардер Илон Маск внес пожертвования в фонд America PAC. Он поддерживает экс-президента Дональда Трампа в предвыборной гонке на выборах в США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Meta сняла ограничения с аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп