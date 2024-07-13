Meta зняла обмеження щодо акаунтів Трампа у Facebook та Instagram

Meta зняла обмеження з облікових записів екс-президента Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Це пов'язано з наближенням президентських виборів у США в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як пише видання, Трампу дозволили повернутися до соцмереж у 2023 році з обмеженнями після заборони через його поведінку в Інтернеті під час захоплення Капітолія 6 січня.

"Оцінюючи нашу відповідальність дозволити політичне самовираження, ми вважаємо, що американський народ повинен мати можливість вислухати кандидатів у президенти на тій же основі", - написано в блозі Meta.

У результаті, за інформацією Meta, облікові записи Трампа більше не підлягатимуть підвищеним штрафам за призупинення, які, за даними Meta, були створені у відповідь на "екстремальні та надзвичайні обставини" і "не потребували розгортання".

"Усі кандидати в президенти США залишаються підпорядкованими тим самим стандартам спільноти, що й усі користувачі Facebook та Instagram, включаючи політику, спрямовану на запобігання висловлюванням ненависті та підбурюванню до насильства", - йдеться у заяві компанії.

Після свого повернення в соцмережі Meta, Трамп в основному ділився інформацією про передвиборчу кампанію та мемами у своїх акаунтах.

Критики Трампа та захисники онлайн-безпеки висловили стурбованість тим, що повернення Трампа може призвести до зростання дезінформації та підбурювання до насильства, як це було видно під час подій, пов'язаних з Капітолієм, які і викликали початкову заборону.

У Байдена засудили рішення Meta, заявивши, що це "жадібне, безрозсудне рішення", яке є "прямим нападом на нашу безпеку та нашу демократію".