Meta зняла обмеження щодо акаунтів Трампа у Facebook та Instagram
Meta зняла обмеження з облікових записів екс-президента Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Це пов'язано з наближенням президентських виборів у США в листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як пише видання, Трампу дозволили повернутися до соцмереж у 2023 році з обмеженнями після заборони через його поведінку в Інтернеті під час захоплення Капітолія 6 січня.
"Оцінюючи нашу відповідальність дозволити політичне самовираження, ми вважаємо, що американський народ повинен мати можливість вислухати кандидатів у президенти на тій же основі", - написано в блозі Meta.
У результаті, за інформацією Meta, облікові записи Трампа більше не підлягатимуть підвищеним штрафам за призупинення, які, за даними Meta, були створені у відповідь на "екстремальні та надзвичайні обставини" і "не потребували розгортання".
"Усі кандидати в президенти США залишаються підпорядкованими тим самим стандартам спільноти, що й усі користувачі Facebook та Instagram, включаючи політику, спрямовану на запобігання висловлюванням ненависті та підбурюванню до насильства", - йдеться у заяві компанії.
Після свого повернення в соцмережі Meta, Трамп в основному ділився інформацією про передвиборчу кампанію та мемами у своїх акаунтах.
Критики Трампа та захисники онлайн-безпеки висловили стурбованість тим, що повернення Трампа може призвести до зростання дезінформації та підбурювання до насильства, як це було видно під час подій, пов'язаних з Капітолієм, які і викликали початкову заборону.
У Байдена засудили рішення Meta, заявивши, що це "жадібне, безрозсудне рішення", яке є "прямим нападом на нашу безпеку та нашу демократію".
"Відновлення його доступу - це все одно, що передати ключі від машини тому, хто, як ви знаєте, зажене вашу машину в натовп і зі скелі", - сказав речник президентської кампанії Байдена Чарльз Кречмер Лютвак.
Що відомо про інші соцмережі Трампа
Окрім платформ Meta, інші великі соціальні медіа забанили Трампа через його онлайн-активність навколо атаки 6 січня, включаючи Twitter (тепер X), Snapchat і YouTube.
Колишньому президенту дозволили повернутися на X минулого року за рішенням Ілона Маска, який купив компанію в 2022 році, хоча колишній президент ще не написав у Twitter.
Трамп повернувся на YouTube у березні 2023 року. Він як і раніше заблокований у Snapchat. Своєю чергою, Трамп заснував власну соціальну мережу Truth Social на початку 2022 року.
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