Трамп відновлює військову допомогу Україні, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Сенатори заявляють про відновлення військової допомоги Україні

Адміністрація президента Дональда Трампа планує надати Україні військову допомогу. Про це повідомили республіканські і демократичні члени сенатського комітету з асигнувань США, передає Reuters.

Повідомляється, що Білий дім виділить Україні військову допомогу в розмірі 250 млн доларів.

"Республіканські і демократичні члени сенатського комітету з асигнувань заявили, що Білий дім випустив гроші в середу ввечері, за кілька годин до того, як комісія повинна була обговорити поправку до законопроекту про витрати на оборону, яка завадила б Трампу в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що питання виділення коштів Україні був головним предметом спору між Трампом і членами Конгресу. Очікується, що Конгрес ухвалить закон про відновлення допомоги Україні, якщо адміністрація не випустить гроші.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Конгрес США може надати військову допомогу Україні, незважаючи на рішення Трампа.

Нагадаємо, раніше заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент пояснив, що затримка виділення Сполученими Штатами військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США.