Трамп вніс до переліку зброї масового ураження нелегальний фентаніл

"Мій найвищий обов’язок як президента Сполучених Штатів – захист країни та її громадян. Відповідно до цього, я таким чином визнаю нелегальний фентаніл та хімічні речовини, необхідні для його виробництва, зброєю масового ураження", - йдеться у тексті указу.

У документі зазначається, що "два міліграми, що еквівалентно 10-15 кристаликам кухонної солі, становлять смертельну дозу", а також що "сотні тисяч американців померли від передозування фентанілом".

Президент наголосив, що виробництво й поширення цієї речовини, якими здебільшого займаються організовані злочинні угруповання, є серйозною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів.

За словами Трампа, прибутки від торгівлі фентанілом спрямовуються на фінансування діяльності іноземних терористичних організацій і наркокартелів, зокрема убивства, теракти та заколоти по всьому світу.

В указі також йдеться про те, що два картелі, які відіграють ключову роль у поширенні фентанілу на території США, перебувають у збройному протистоянні за контроль над регіонами та захист своїх схем, що призводить до насильства і смертей.

Трамп зобов’язав Мінюст невідкладно посилити розслідування та кримінальне переслідування за злочини, пов’язані з торгівлею фентанілом, а Державний департамент і Міністерство фінансів – уживати заходів щодо активів і фінансових установ, причетних до його виготовлення та збуту.

Крім того, документ передбачає можливість залучення ресурсів Міністерства оборони для спільної з правоохоронними органами протидії розповсюдженню "зброї масового ураження".