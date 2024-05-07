Трамп вмовляв конгресвумен Грін відмовитися від голосування за відставку Джонсона, - ABC

Що цьому передувало

Нещодавно Конгрес США схвалив закон про надання Україні майже 61 млрд доларів допомоги. Не останню роль у цьому питанні відіграв речник Джонсон, який спочатку тривалий час блокував виділення допомоги Україні.

Але вже після голосування конгресмен Грін звинуватила Джонсона нібито у зраді та пообіцяла відправити його у відставку. При цьому представники Демократичної партії США заявили, що не підтримають таку пропозицію, якщо її буде висунуто.

А видання Axios писало, що представники Республіканської партії все більше сумніваються у тому, що Грін ініціює голосування щодо відставки Джонсона.

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