Через допомогу Україні. Республіканці закликають Джонсона піти у відставку, інакше звільнять

Представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін у неділю заявила, що спікер Палати представників Майк Джонсон "зрадив" виборців-республіканців після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні. Вона погрожує ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.

"Спікерство Майка Джонсона закінчилося. Йому потрібно вчинити правильно - піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений", — сказала Грін в ефірі Fox News.

Якщо Грін та її прихильники виконають свою погрозу змусити голосувати за усунення його з посади спікера, Джонсону майже напевно доведеться покладатися на демократів у своєму порятунку, пише видання.

За даними телеканалу, як мінімум троє республіканців підтримують позицію Грін.

Джонсон стверджує, що не просив нікого з демократів про допомогу. Проте деякі з них висловили готовність врятувати Джонсона, особливо після того, як він кинув виклик правому флангу республіканців у питанні іноземної допомоги.

Конгресмен Ро Ханна заявив у неділю, що проголосує проти пропозиції щодо усунення Джонсона з поста спікера. "Я не згоден зі спікером Джонсоном у багатьох питаннях, і я дуже критично ставився до нього, але тут він вчинив правильно, і він заслуговує зберегти свою посаду до кінця цього терміну", — сказав він.

Роль Джонсона у голосуванні за допомогу Україні