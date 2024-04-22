Через допомогу Україні. Республіканці закликають Джонсона піти у відставку, інакше звільнять
Представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін у неділю заявила, що спікер Палати представників Майк Джонсон "зрадив" виборців-республіканців після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні. Вона погрожує ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Спікерство Майка Джонсона закінчилося. Йому потрібно вчинити правильно - піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений", — сказала Грін в ефірі Fox News.
Якщо Грін та її прихильники виконають свою погрозу змусити голосувати за усунення його з посади спікера, Джонсону майже напевно доведеться покладатися на демократів у своєму порятунку, пише видання.
За даними телеканалу, як мінімум троє республіканців підтримують позицію Грін.
Джонсон стверджує, що не просив нікого з демократів про допомогу. Проте деякі з них висловили готовність врятувати Джонсона, особливо після того, як він кинув виклик правому флангу республіканців у питанні іноземної допомоги.
Конгресмен Ро Ханна заявив у неділю, що проголосує проти пропозиції щодо усунення Джонсона з поста спікера. "Я не згоден зі спікером Джонсоном у багатьох питаннях, і я дуже критично ставився до нього, але тут він вчинив правильно, і він заслуговує зберегти свою посаду до кінця цього терміну", — сказав він.
Роль Джонсона у голосуванні за допомогу Україні
Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США схвалила виділення 61 млрд доларів на допомогу Україні. Прийняття рішення залежало від Джонсона - чи поставить він відповідний законопроект на голосування. Спікер довго вагався, проводячи різноманітні консультації, адже йому вже погрожували усуненням з посади.
The New York Times з посиланням на джерела повідомила, що на рішення Джонсона вплинула зустріч з високопосадовцями національної безпеки, які переконали його у важливості термінової допомоги для України.
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