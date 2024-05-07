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Республіканці сумніваються у тому, що Грін ініціює голосування за відставку Джонсона, - ЗМІ

Вівторок 07 травня 2024 09:41
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Республіканці сумніваються у тому, що Грін ініціює голосування за відставку Джонсона, - ЗМІ Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Законодавці Республіканської партії все більше сумніваються у тому, що конгресмен Марджорі Тейлор Грін наважиться ініціювати голосування щодо відставки спікера Палати представників Майка Джонсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як розповідає видання, сьогодні, 7 травня, Джонсон знову зустрінеться з Грін, а також республіканцем Томасом Мессі. Минула зустріч, за словами спікера Палати представників, була конструктивним обговоренням ідей. Зокрема він додав, що вони "збираються зберегти команду разом".

На думку деяких республіканців, те, що Грін вирішила утриматись від негайного ініціювання голосування щодо відставки Джонсона, є багатообіцяючим. Є й ті, хто просто бажає уникнути уваги до міжусобиць й ті, хто не хоче бути надмірно оптимістичним в цьому питанні.

"Якщо Грін вирішить форсувати голосування, демократи продовжать обіцяти зберегти Джонсона, але деякі республіканці побоюються, що вони втратять свої важелі впливу в переговорах і потенційно втратять місця в листопаді", - додає Axios.

Питання відставки Джонсона

Нещодавно Штати прийняли закон, який передбачає Україні майже 61 мільярд доларів підтримки. Загалом законопроєкт довгий час перебував на розгляді у Палаті представників через те, що республіканці й демократи не могли досягти консенсусу в питанні державного кордону Штатів та Мексики. Зрештою Джонсон ініціював чотири законопроєкти, які включали допомогу союзникам Вашингтона окремо.

Проросійська Грін, зі свого боку, після схвалення допомоги Україні, звинуватила спікера Палати представників у "зраді" та пригрозила ініціювати голосування щодо його звільнення.

За словами демократа Джареда Московіца, представники його партії не планують підтримувати відставку Джонсона.

Детальніше про те, хто такий спікер Джонсон - в матеріалі РБК-Україна.

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