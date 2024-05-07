Трамп уговаривал конгрессвумен Грин отказаться от голосования за отставку Джонсона, - ABC

Что этому предшествовало

Недавно Конгресс США одобрил закон о предоставлении Украине почти 61 млрд долларов помощи. Не последнюю роль в этом вопросе сыграл представитель Джонсон, который сначала долгое время блокировал выделение помощи Украине.

Но уже после голосования конгрессмен Грин обвинила Джонсона якобы в измене и пообещала отправить его в отставку. При этом представители Демократической партии США заявили, что не поддержат такое предложение, если оно будет выдвинуто.

А издание Axios писало, что представители Республиканской партии все больше сомневаются в том, что Грин инициирует голосование по отставке Джонсона.

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