Трамп влаштував "засідку" президенту ПАР: показав відео про "геноцид білих" в Африці

Під час офіційного візиту президента Рамафоси до Вашингтона Трамп влаштував неочікувану "засідку".

У Білому домі американський лідер показав гостеві відео, яке, за його словами, демонструє "геноцид білих фермерів" у Південній Африці.

На записі були невідомі могили, виступи нібито південноафриканських чиновників із закликами до насильства та сцена з політиком-комуністом, який співає пісню з текстом про вбивство фермерів.

Під час перегляду відео Рамафоса залишався мовчазним.

"Я хотів би знати, де це, бо цього (відео, - ред.) я ніколи не бачив", - заявив президент ПАР після перегляду.

Трамп, у свою чергу, коментував кадри, вказуючи: "Це люди, які є чиновниками, і вони кажуть... убийте білого фермера та заберіть його землю".

Президент США також продемонстрував роздруковані копії статей із фотографіями, які, за його словами, зображують убитих білих південноафриканців. "Смерть, смерть", - говорив Трамп, гортаючи сторінки.

Він додав, що показані місця поховань - це кладовища, де нібито ховають білих фермерів.

Рамафоса публічно спростував усі звинувачення Трампа та наголосив, що висловлювання з відео не є офіційною політикою уряду.

"У Південній Африці багатопартійна демократія, яка дозволяє людям висловлюватися... Але політика нашого уряду повністю, повністю суперечить тому, що він (людина на відео, - ред.) говорив", - пояснив він.

Президент ПАР також наголосив, що країна справді має проблему з рівнем злочинності, однак більшість жертв - саме чорношкірі. Коли він почав говорити про це, Трамп перебив його.

"Фермери не чорношкірі", - сказав Трамп.

Рамафоса відповів, що "це ті проблеми, про які ми готові з вами поговорити".