Трамп устроил "засаду" президенту ЮАР: показал видео о "геноциде белых" в Африке

Во время встречи в Белом доме американский лидер Дональд Трамп показал президенту Южной Африки Сирилу Рамафосу видео, которое, по его словам, показывает "геноцид белых фермеров". Лидер ЮАР отверг все обвинения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Guardian.
Во время официального визита президента Рамафосы в Вашингтон Трамп устроил неожиданную "засаду".
В Белом доме американский лидер показал гостю видео, которое, по его словам, демонстрирует "геноцид белых фермеров" в Южной Африке.
На записи были неизвестные могилы, выступления якобы южноафриканских чиновников с призывами к насилию и сцена с политиком-коммунистом, который поет песню с текстом об убийстве фермеров.
Во время просмотра видео Рамафоса оставался молчаливым.
"Я хотел бы знать, где это, потому что этого (видео, - ред.) я никогда не видел", - сказал президент ЮАР после просмотра.
Трамп, в свою очередь, комментировал кадры, указывая: "Это люди, которые являются чиновниками, и они говорят... убейте белого фермера и заберите его землю".
Президент США также продемонстрировал распечатанные копии статей с фотографиями, которые, по его словам, изображают убитых белых южноафриканцев. "Смерть, смерть", - говорил Трамп, листая страницы.
Он добавил, что показанные места захоронений - это кладбища, где якобы хоронят белых фермеров.
Рамафоса публично опроверг все обвинения Трампа и подчеркнул, что высказывания из видео не являются официальной политикой правительства.
"В Южной Африке многопартийная демократия, которая позволяет людям высказываться... Но политика нашего правительства полностью, полностью противоречит тому, что он (человек на видео, - ред.) говорил", - пояснил он.
Президент ЮАР также отметил, что страна действительно имеет проблему с уровнем преступности, однако большинство жертв - именно чернокожие. Когда он начал говорить об этом, Трамп перебил его.
"Фермеры не чернокожие", - сказал Трамп.
Рамафоса ответил, что "это те проблемы, о которых мы готовы с вами поговорить".
По данным изданий, последние месяцы Трамп критиковал закон Южной Африки о земельной реформе, направленный на исправление несправедливостей апартеида, и судебное дело о геноциде против Израиля.
В частности, в прошлом месяце Трамп уже обвинял Южно-Африканскую Республику в "геноциде" и конфискации земли.
Из-за этого, по словам лидера США, страна отказалась от участия во встречах G20 в ЮАР.
Позже Трамп даже отменил помощь Южной Африке, выслал ее посла и предложил убежище представителям белого меньшинства.
В то же время эксперты в самой Южной Африке отметили, что нет никаких доказательств целенаправленного насилия против белых. По их данным, все фермеры, независимо от расы, часто становятся жертвами насильственных ограблений в стране с одним из самых высоких уровней преступности в мире.
Напомним, что 28 февраля украинский президент Владимир Зеленский посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Однако во время общения в Овальном кабинете в присутствии журналистов между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула словесная перепалка.
Ссора касалась войны и якобы неблагодарности Украины за предоставленную американскую помощь. Также западные СМИ писали, что якобы Трампу не понравилось, что Зеленский не надел костюм на встречу с ним.
В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом.
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