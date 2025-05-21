Трамп устроил "засаду" президенту ЮАР: показал видео о "геноциде белых" в Африке

Во время официального визита президента Рамафосы в Вашингтон Трамп устроил неожиданную "засаду".

В Белом доме американский лидер показал гостю видео, которое, по его словам, демонстрирует "геноцид белых фермеров" в Южной Африке.

На записи были неизвестные могилы, выступления якобы южноафриканских чиновников с призывами к насилию и сцена с политиком-коммунистом, который поет песню с текстом об убийстве фермеров.

Во время просмотра видео Рамафоса оставался молчаливым.

"Я хотел бы знать, где это, потому что этого (видео, - ред.) я никогда не видел", - сказал президент ЮАР после просмотра.

Трамп, в свою очередь, комментировал кадры, указывая: "Это люди, которые являются чиновниками, и они говорят... убейте белого фермера и заберите его землю".

Президент США также продемонстрировал распечатанные копии статей с фотографиями, которые, по его словам, изображают убитых белых южноафриканцев. "Смерть, смерть", - говорил Трамп, листая страницы.

Он добавил, что показанные места захоронений - это кладбища, где якобы хоронят белых фермеров.

Рамафоса публично опроверг все обвинения Трампа и подчеркнул, что высказывания из видео не являются официальной политикой правительства.

"В Южной Африке многопартийная демократия, которая позволяет людям высказываться... Но политика нашего правительства полностью, полностью противоречит тому, что он (человек на видео, - ред.) говорил", - пояснил он.

Президент ЮАР также отметил, что страна действительно имеет проблему с уровнем преступности, однако большинство жертв - именно чернокожие. Когда он начал говорить об этом, Трамп перебил его.

"Фермеры не чернокожие", - сказал Трамп.

Рамафоса ответил, что "это те проблемы, о которых мы готовы с вами поговорить".