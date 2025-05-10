Трамп вкотре озвучив послання Путіну і Зеленському щодо війни: що сказав

Нове "перемир'я" Росії

Сполучені Штати вже кілька разів закликали Україну та Росію оголосити тривале перемир'я мінімум на 30 днів.

Вперше ця ініціатива прозвучала у березні під час переговорів делегацій країн у Саудівській Аравії. Україна тоді відразу ж погодилася на новий режим, однак російський диктатор Володимир Путін висунув низку вимог, зокрема призупинення мобілізації до ЗСУ та поставок зброї Києву від західних партнерів.

Надалі Москва почала оголошувати власні перемир'я.

Спочатку Кремль оголосив "пасхальне перемир'я" з 19 по 21 квітня. Однак російські війська практично відразу ж його порушили.

Вдруге Путін оголосив перемир'я з 9 по 11 травня. Однак і це припинення вогню не виконується - на фронті тривають активні бойові дії, а військові агресора обстріляли Сумську область близько 200 разів.

За інформацією посольства США в Україні, найближчим часом можлива серйозна повітряна атака.

США та ЄС запропонували нове перемир'я на 30 днів і пригрозили Росії жорсткими санкціями у разі відмови.

У Кремлі погодилися на 30-дення перемир'я, але з врахуванням нюансів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.