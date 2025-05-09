Перемир’я України та РФ: Кремль сказав "так", але одразу викрутився

Росія нібито відразу підтримала ідею 30-денного перемир'я між Україною та РФ. Однак Кремль наголосив на необхідності врахувати певні нюанси для досягнення угоди.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Перемир'я в Україні

Зауважимо, що протягом цього року Росія неодноразово відмовлялася від 30-денного перемир'я, яке пропонували міжнародні партнери.

Як приклад, 11 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій України та США. Того дня було досягнуто домовленості про припинення вогню на 30 днів, а також про відновлення поставок військової допомоги США, а також обміну розвідданих.

Проте зі свого боку, Росія відмовилася підтримати припинення вогню на 30 днів без умов. У Кремлі висунули низку вимог, зокрема, відновити зв'язок із системою SWIFT.

Водночас днями відповідаючи про пропозицію президента України Володимира Зеленського встановити 30-денне перемир'я, Пєсков заявив, що це неможливо.

Натомість російський диктатор Володимир Путін оголошував власні "перемир’я" з Україною.

Один з останніх випадків - так зване "великоднє перемир’я", яке російські війська порушили в перші ж години. А нещодавно Путін оголосив ще одне "перемир’я", яке мало тривати з 8 по 11 травня.

Проте, попри заяви Кремля, бойові дії на фронті не припиняються, і кількість атак продовжує зростати.

Крім того, сьогодні Reuters повідомило, що США та Європа завершують підготовку пропозиції щодо 30-денного перемир'я між Україною та Росією, і якщо Москва відмовиться, на неї чекають нові санкції.

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