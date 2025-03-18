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Трамп визнав, що суперечка із Зеленським була стратегією тиску на Україну

Вівторок 18 березня 2025 08:53
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Трамп визнав, що суперечка із Зеленським була стратегією тиску на Україну Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки й Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Суперечка в Овальному кабінеті між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським була стратегією тиску Вашингтона на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Білого дому Дональда Трампа під час розмови з журналістами.

Коментуючи суперечку з президентом України, Трамп заявив, що Сполученим Штатам Америки (США) потрібно було змусити Київ робити "правильні речі".

"Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", - додав він.

Зокрема голова Білого дому відзначив, що тимчасове припинення постачання зброї, а також обміну розвідувальними даними нібито не мало жодних наслідків для українських бійців у Курській області Росії (РФ).

"Ні, ні, зовсім ні. Зовсім навпаки, я думаю, це було оцінено, і ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся - це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", - пояснив він.

Суперечка в Овальному кабінету

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому, де зустрівся з Трампом. Під час пресконференції у Білому домі, між українським лідером, президентом США та віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка. Після цього Зеленський достроково поїхав з Білого дому, а республіканець звинуватив його у тому, що він нібито не готовий до миру.

Згодом з'ясувалося, що Штати призупинили як військову допомогу, так і обмін розвідувальними даними з Україною, але після зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії підтримку було відновлено.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Джей Ді Венс
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