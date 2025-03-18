Трамп визнав, що суперечка із Зеленським була стратегією тиску на Україну
Суперечка в Овальному кабінеті між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським була стратегією тиску Вашингтона на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Білого дому Дональда Трампа під час розмови з журналістами.
Коментуючи суперечку з президентом України, Трамп заявив, що Сполученим Штатам Америки (США) потрібно було змусити Київ робити "правильні речі".
"Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", - додав він.
Зокрема голова Білого дому відзначив, що тимчасове припинення постачання зброї, а також обміну розвідувальними даними нібито не мало жодних наслідків для українських бійців у Курській області Росії (РФ).
"Ні, ні, зовсім ні. Зовсім навпаки, я думаю, це було оцінено, і ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся - це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", - пояснив він.
Суперечка в Овальному кабінету
28 лютого Зеленський прибув до Білого дому, де зустрівся з Трампом. Під час пресконференції у Білому домі, між українським лідером, президентом США та віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка. Після цього Зеленський достроково поїхав з Білого дому, а республіканець звинуватив його у тому, що він нібито не готовий до миру.
Згодом з'ясувалося, що Штати призупинили як військову допомогу, так і обмін розвідувальними даними з Україною, але після зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії підтримку було відновлено.
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