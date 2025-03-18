Трамп визнав, що суперечка із Зеленським була стратегією тиску на Україну

Суперечка в Овальному кабінеті між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським була стратегією тиску Вашингтона на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Білого дому Дональда Трампа під час розмови з журналістами.

Коментуючи суперечку з президентом України, Трамп заявив, що Сполученим Штатам Америки (США) потрібно було змусити Київ робити "правильні речі".

"Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", - додав він.

Зокрема голова Білого дому відзначив, що тимчасове припинення постачання зброї, а також обміну розвідувальними даними нібито не мало жодних наслідків для українських бійців у Курській області Росії (РФ).

"Ні, ні, зовсім ні. Зовсім навпаки, я думаю, це було оцінено, і ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся - це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", - пояснив він.