Трамп визнав, що Росія атакує Європу вже протягом 5 років

Президент США Дональд Трамп визнав, що Російська Федерація здійснює атаки на європейські країни. І це відбувається вже протягом 5 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Цього вечора американський лідер вкотре поспілкувався з пресою. Під час спілкування один із журналістів зазначив, що керівництво Польщі висловлює стурбованість з приводу того, що Росія може атакувати союзників України.
На запитання, чи погоджується Трамп із такою оцінкою, президент США дав зрозуміти, що атаки почалися вже давно.
"Що ж, я думаю, що вони вже нападали на союзників України. Вони атакують союзників України вже приблизно 5 років", - сказав Трамп.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що війна Росії, спрямована на виснаження української економіки, вступає у вирішальну фазу. За його словами, на Україну та її союзників чекають важкі та складні тижні та місяці, і Польща готується до різних сценаріїв.
Також зазначимо, що перед цим Туск скликав міністрів із представниками уряду, армії та спецслужб після того, як росіяни завдали удару по станції Ягодин біля польського кордону.
На цьому фоні він тоді попередив, що найближчі місяці стануть періодом інтенсивних дій з боку Росії і не виключив, що ескалація, зокрема, може торкнутися польської території.