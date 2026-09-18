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Трамп признал, что Россия атакует Европу уже на протяжении 5 лет

23:42 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп признал, что Российская Федерация совершает атаки на европейские страны. Причем это происходит уже на протяжении 5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Этим вечером американский лидер в очередной раз пообщался с прессой. В ходе общения один из журналистов отметил, что руководство Польши выражает обеспокоенность по поводу того, что Россия может атаковать союзников Украины.

На вопрос, соглашается ли Трамп с такой оценкой, президент США дал понять, что атаки начались уже давно.

"Что ж, я думаю, что они уже нападали на союзников Украины. Они атакуют союзников Украины уже примерно 5 лет", - сказал Трамп.

Что еще важно знать

Напомним, сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война России, которая направлена на истощение украинской экономики, вступает в решающую фазу. По его словам, Украину и ее союзников ждут тяжелые и сложные недели и месяцы, и Польша готовится к разным сценариям.

Также отметим, что перед этим Туск созывал министров с представителями правительства, армии и спецслужб после того, как россияне нанесли удар по станции Ягодин у польской границы.

На этом фоне он тогда предупредил, что ближайшие месяцы станут периодом интенсивных действий со стороны России и не исключил, что эскалация в том числе может коснуться польской территории.

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