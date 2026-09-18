Трамп признал, что Россия атакует Европу уже на протяжении 5 лет

Этим вечером американский лидер в очередной раз пообщался с прессой. В ходе общения один из журналистов отметил, что руководство Польши выражает обеспокоенность по поводу того, что Россия может атаковать союзников Украины.

На вопрос, соглашается ли Трамп с такой оценкой, президент США дал понять, что атаки начались уже давно.

"Что ж, я думаю, что они уже нападали на союзников Украины. Они атакуют союзников Украины уже примерно 5 лет", - сказал Трамп.