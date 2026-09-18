"Війна входить у вирішальну фазу". Туск попередив про важкі місяці для України та союзників

Війна Росії, спрямована на виснаження української економіки, вступає у вирішальну фазу. Україну та її союзників чекають важкі й складні тижні та місяці.

Як овідомляє РБК-Україна , про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив журналістам у кулуарах саміту, передає "УНІАН" .

"Нас усіх, не лише Україну, чекають важкі й складні тижні та місяці", - сказав Туск.

Польський прем’єр зазначив, що "війна, спрямована на виснаження української економіки, схоже, вступає у вирішальну фазу".

За його словами, російські атаки зараз спрямовані не лише на знищення енергетичної інфраструктури, а й української промисловості.

Говорячи про ситуацію поблизу польського кордону, Туск зазначив, що останні події викликають занепокоєння. При цьому Польща готується до різних сценаріїв.

"Ми говоримо про можливі сценарії, а не про те, що обов’язково станеться. Польща та інші країни вже готуються до різних сценаріїв, у тому числі й до більш драматичних. Але сьогодні ніхто не може зі стовідсотковою впевненістю сказати, що буде відбуватися", - сказав він.