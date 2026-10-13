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Трамп не визнав, що РФ порушила "енергетичне перемир'я"

19:30 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Іван Носальський
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп відмовився звинувачувати Росію у порушенні "енергетичного перемир'я" з Україною, яке він оголосив 11 жовтня.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Трампа попросили прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про те, що лише вчора, 12 жовтня, росіяни завдали ударів по 6 українських енергооб'єктах.

"Ну Україна атакувала багато об'єктів за день до цього", - відповів президент.

Також він пообіцяв повідомити пізніше, чи порушувала Росія "енергетичне перемир'я".

Заява Зеленського

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія проігнорувала "енергетичне перемир'я" Трампа та атакувала 6 енергооб'єктів України.

При цьому, як зазначив Зеленський, Україна ні вчора, ні сьогодні не атакувала російські нафтопереробні заводи.

Варто зауважити, що у Кремлі у відповідь на ініціативу Трампа про "енергетичне перемир'я" заявили, що жодних домовленостей немає і обговорення продовжуються.

Сам Зеленський наголошував на готовності України дотримуватися енергетичного перемир'я. При цьому, за його словами, американська сторона наперед не повідомила Київ про ініціативу Трампа.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампПеремир'я Росії та УкраїниВійна в Україні