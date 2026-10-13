Зеленський заявив, що Україна вже дві доби не б'є по російським НПЗ

Україна вже дві доби не атакує російські НПЗ та енергетику, тодя як ворог за цей період бив по 19 регіонам України, в тому числі і по енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в Тelegram .

"Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці й загалом енергетиці протягом двох діб із моменту оголошення президентом Америки припинення вогню в енергетиці. Але Росія не послухалась президента Америки", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, за дві доби росіяни атакували і енергетичні об’єкти, і критичну інфраструктуру. Таким чином ворог дав "абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні".

Президент додав, що росіяни за дві доби атакували 19 регіонів України. При цьому, позиція України залишається незмінною - Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і потрібен дієвий тиск на Росію.