Трамп не признал, что РФ нарушила "энергетическое перемирие"

Трампа попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что только вчера, 12 октября, россияне нанесли удары по 6 украинским энергообъектам.

"Ну, Украина атаковала много объектов за день до этого", - ответил президент.

Также он пообещал сообщить позже, нарушала ли Россия "энергетическое перемирие".

Заявление Зеленского

Напомним, вчера, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия проигнорировала "энергетическое перемирие" Трампа и атаковала 6 энергообъектов Украины.

При этом, как отметил Зеленский, Украина ни вчера, ни сегодня не атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы.

Стоит заметить, что в Кремле в ответ на инициативу Трампа об "энергетическом перемирии" заявили, что никаких договоренностей нет и обсуждения продолжаются.