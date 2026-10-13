Трамп не признал, что РФ нарушила "энергетическое перемирие"

Президент США Дональд Трамп отказался обвинять Россию в нарушении "энергетического перемирия" с Украиной, которое он объявил 11 октября.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
Трампа попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что только вчера, 12 октября, россияне нанесли удары по 6 украинским энергообъектам.
"Ну, Украина атаковала много объектов за день до этого", - ответил президент.
Также он пообещал сообщить позже, нарушала ли Россия "энергетическое перемирие".
Напомним, вчера, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия проигнорировала "энергетическое перемирие" Трампа и атаковала 6 энергообъектов Украины.
При этом, как отметил Зеленский, Украина ни вчера, ни сегодня не атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы.
Стоит заметить, что в Кремле в ответ на инициативу Трампа об "энергетическом перемирии" заявили, что никаких договоренностей нет и обсуждения продолжаются.
Сам Зеленский подчеркивал готовность Украины соблюдать энергетическое перемирие. При этом, по его словам, американская сторона заранее не уведомила Киев об инициативе Трампа.