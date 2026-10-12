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Зеленський: Україна не била по НПЗ після "перемир'я" Трампа, а РФ атакувала 6 об'єктів

18:07 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
Зеленський: Україна не била по НПЗ після "перемир'я" Трампа, а РФ атакувала 6 об'єктів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські окупанти сьогодні, 12 жовтня, завдали ударів по шести енергооб'єктах на території України. Ворог проігнорував пропозицію США про "енергетичне перемир'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в соцмережі X.

За словами президента, стає все більш очевидним, що Росія не хоче погоджуватися на запропоноване США перемир'я у сфері енергетики.

"Лише сьогодні росіяни атакували шість енергооб'єктів в Україні. По всій країні поранено 33 людини", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що така ситуація відбувається, коли Росія бачить перспективу збільшення прибутку для своєї військової машини.

Окремо президент в інтерв'ю Fox News наголосив, що Україна все ще готова до енергетичного перемир'я з Росією, яке пропонують США.

"Але я не впевнений, що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) готовий, тому що навіть після вчорашніх заяв президента про енергетичне перемир'я Путін атакував нашу газову інфраструктуру", - сказав він.

Голова української держави звернув увагу, що протягом ночі Україна не завдавала ударів по енергетичних об'єктах росіян.

"Ми не атакували жодних енергетичних об'єктів на території Росії, тому що президент Трамп сказав, що між Україною та Росією буде енергетичне перемир'я. І ми не атакували, але Росія атакувала наші газові об'єкти, енергетичну інфраструктуру, інфраструктуру та інші об'єкти", - уточнив він.

Президент назвав такі удари росіян відповіддю Путіна для Трампа.

"Енергетичне перемир'я"

Нагадаємо, вчора, 11 жовтня, президент США Дональд Трамп написав про те, що Україна та Росія нібито погодилися припинити удари по енергетичних об'єктах.

Після цього президент Зеленський зазначав, що нічого не знає про такі домовленості. Водночас він висловив готовність до такого формату перемир'я.

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