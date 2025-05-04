Трамп визнав: Росія хоче всю Україну - але їй доведеться поступитися

Так, ведуча Meet the Press Крістен Велкер запитала президента США, від чого доведеться відмовитись Росії в рамках мирної угоди з Україною, на що той відповів: "Від усієї України".

Велкер перепитала Трампа, чи має він на увазі те, що Росія не залишить за собою жодного клаптика української землі, яку вона захопила. Той пояснив, що говорив про інше.

"Ні, ні. Росії довелося б відмовитись від усієї України. Тому що те, чого хоче Росія, – це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз билися за всю Україну. Росія не хоче ту смугу, яку вони мають зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували йти далі", - сказав президент США.

Трамп також розповів, що європейські лідери нібито багато разів просили його зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

"Тому що він не відповідає на їхні телефонні дзвінки", - резюмував він.

Зазначимо, ці слова Трампа суперечать нещодавній заяві його державного секретаря Марко Рубіо. Той в інтерв'ю The Free Press стверджував, що Росія не збирається захоплювати всю Україну. Він також зазначав, що ні Росія, ні Україна не зможуть повністю реалізувати свої військові цілі.