Трамп признал: Россия хочет всю Украину - но ей придется уступить

России мало украинских территорий, которые она уже захватила в ходе войны. Москва стремится к полному захвату Украины.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе Meet the Press, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Так, ведущая Meet the Press Кристен Уэлкер спросила президента США, от чего придется отказаться России в рамках мирного соглашения с Украиной, на что тот ответил: "От всей Украины".
Уэлкер переспросила Трампа, имеет ли он в виду, что Россия не оставит за собой ни одного клочка украинской земли, которую она захватила. Тот объяснил, что говорил о другом.
"Нет, нет. России пришлось бы отказаться от всей Украины. Потому что то, чего хочет Россия, - это вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. Россия не хочет ту полосу, которую они имеют сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали идти дальше", - сказал президент США.
Трамп также рассказал, что европейские лидеры якобы много раз просили его позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.
"Потому что он не отвечает на их телефонные звонки", - резюмировал он.
Отметим, эти слова Трампа противоречат недавнему заявлению его государственного секретаря Марко Рубио. Тот в интервью The Free Press утверждал, что Россия не собирается захватывать всю Украину. Он также отмечал, что ни Россия, ни Украина не смогут полностью реализовать свои военные цели.
Трамп, который перед возвращением в Белый дом обещал остановить войну России против Украины за 24 часа, уже несколько месяцев активно пытается договориться хотя бы о 30-дневном перемирии. Однако Россия пока эти призывы американского президента упорно игнорирует.
Недавно Трамп заявил, что США стали ближе к одной из сторон в переговорах. И хотя он не уточнил, с кем именно, однако упомянул о подписанном соглашении по недрам с Украиной, которое охарактеризовал как "выгодное для американцев".
Кроме того, в американском Конгрессе предложили жесткие санкции против РФ, чтобы принудить ее к миру с Украиной. Как заявил Трамп, США действительно могут ввести эти санкции, если Россия не изменит свое поведение.
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