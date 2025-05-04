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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп признал: Россия хочет всю Украину - но ей придется уступить

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

России мало украинских территорий, которые она уже захватила в ходе войны. Москва стремится к полному захвату Украины.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе Meet the Press, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Так, ведущая Meet the Press Кристен Уэлкер спросила президента США, от чего придется отказаться России в рамках мирного соглашения с Украиной, на что тот ответил: "От всей Украины".

Уэлкер переспросила Трампа, имеет ли он в виду, что Россия не оставит за собой ни одного клочка украинской земли, которую она захватила. Тот объяснил, что говорил о другом.

"Нет, нет. России пришлось бы отказаться от всей Украины. Потому что то, чего хочет Россия, - это вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. Россия не хочет ту полосу, которую они имеют сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали идти дальше", - сказал президент США.

Трамп также рассказал, что европейские лидеры якобы много раз просили его позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.

"Потому что он не отвечает на их телефонные звонки", - резюмировал он.

Отметим, эти слова Трампа противоречат недавнему заявлению его государственного секретаря Марко Рубио. Тот в интервью The Free Press утверждал, что Россия не собирается захватывать всю Украину. Он также отмечал, что ни Россия, ни Украина не смогут полностью реализовать свои военные цели.

Трамп и война России против Украины

Трамп, который перед возвращением в Белый дом обещал остановить войну России против Украины за 24 часа, уже несколько месяцев активно пытается договориться хотя бы о 30-дневном перемирии. Однако Россия пока эти призывы американского президента упорно игнорирует.

Недавно Трамп заявил, что США стали ближе к одной из сторон в переговорах. И хотя он не уточнил, с кем именно, однако упомянул о подписанном соглашении по недрам с Украиной, которое охарактеризовал как "выгодное для американцев".

Кроме того, в американском Конгрессе предложили жесткие санкции против РФ, чтобы принудить ее к миру с Украиной. Как заявил Трамп, США действительно могут ввести эти санкции, если Россия не изменит свое поведение.

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Дональд ТрампВойна России против УкраиныРоссийская ФедерацияУкраинаСоединенные Штаты АмерикиМирные переговоры