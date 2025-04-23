Зрозуміли Росію і чекають дій від Києва: у Трампа зробили гучну заяву про мир

Сполучені Штати Америки сподіваються на досягнення домовленості між Росією та Україною вже цього тижня, але це може бути не кінцевий строк.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Free Press.

"Я не знаю, як щодо кінця тижня. Я сподіваюся, що ми зможемо прийти до чогось швидко. І я, як і раніше, сподіваюся, що ми зможемо щось зробити, тому що це жахлива війна, і вона повинна закінчитися, бо в неї немає військового рішення", – сказав Рубіо.

За його словами, ні Росія, ні Україна не зможуть повністю реалізувати свої військові цілі: "Росія не збирається просто взяти і захопити всю Україну. І Україна не збирається відкинути їх назад, туди, де вони були до 2014 року".

Він зазначив, що США краще розуміють позицію Росії після прямих розмов: "Я б сказав, що ми беремо участь у тому, щоб зрозуміти, якою є позиція Росії. Зараз ми краще розуміємо це, тому що ми дійсно розмовляли з ними після трьох років мовчання".

Рубіо вважає, що також треба з'ясувати позицію України. При цьому він визнав, що позиції сторін можуть бути надто далекими: "Тоді ми, можливо, дійдемо висновку, що вони настільки далекі один від одного, що мир наразі неможливий".

Він додав, що США докладають максимальних зусиль для перемир'я України та Росії. Адже Штати "витратили багато часу і сил на найвищих рівнях уряду". За його словами, це продовжуватиметься доти, доки існує реалістичний шлях уперед.

"Якщо в якийсь момент ми зрозуміємо, що ми надто далекі одне від одного, а руху вперед недостатньо, нам, можливо, доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що у світі відбувається багато важливих речей", - сказав держсекретар.

Він також нагадав, що США не починали війну, але намагаються її закінчити. Але залежить від Росії та України.

"Сподіваюся, ми доб'ємося успіху, але в кінцевому підсумку це залежить не від нас. Це залежить від Росії і від України. Вони мають ухвалити рішення про те, що вони готові йти на зближення один з одним, і ми маємо почати бачити прогрес", - підкреслив Рубіо.

Переговори у Лондоні 23 квітня

У середу, 23 квітня, в Лондоні мали відбутися переговори між делегаціями України, Британії, США, Франції та Німеччини, на яких планувалося обговорити можливість всеосяжного припинення вогню.

За день до зустрічі низка західних ЗМІ повідомили, що США мають намір представити свій мирний план, який не відповідає позиції України, оскільки передбачає визнання Криму російським. У відповідь на ці заяви президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не визнає окуповані території частиною Росії.

Згодом стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо скасував свою поїздку до Лондона. Причиною цього стала відмова Зеленського прийняти ключову пропозицію США - визнати Крим частиною РФ.