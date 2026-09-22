Трамп возьмет на встречу с Зеленским своих переговорщиков, - СМИ

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Нью-Йорке вечером 22 сентября. Стало известно, кто еще из американских должностных лиц будет присутствовать на переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.

Трамп пригласил своих посланцев

По словам журналиста, источники сообщили ему, что спецпосланники США Джаред Кушнер и Стив Виткофф будут на встрече Трампа и Зеленского.

Также к ней присоединятся:

государственный секретарь Марко Рубио,

министр финансов Скотт Бессент.

Встреча состоится на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 20.15 по киевскому времени.

Встреча Зеленского и Трампа

Ранее РБК-Украина писало, что Рубио рассказал о деталях будущих переговоров Трампа и Зеленского. По его словам, лидеры государств обсудят, в частности, условия энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Как говорит политолог Александр Леонов, сам факт встречи Зеленского и Трампа является положительным моментом, поскольку еще несколько дней назад ее проведение не подтверждали.