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Трамп возьмет на встречу с Зеленским своих переговорщиков, - СМИ

17:24 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Трамп возьмет на встречу с Зеленским своих переговорщиков, - СМИ Фото: Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2024 года (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Нью-Йорке вечером 22 сентября. Стало известно, кто еще из американских должностных лиц будет присутствовать на переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.

Трамп пригласил своих посланцев

По словам журналиста, источники сообщили ему, что спецпосланники США Джаред Кушнер и Стив Виткофф будут на встрече Трампа и Зеленского.

Также к ней присоединятся:

  • государственный секретарь Марко Рубио,
  • министр финансов Скотт Бессент.

Встреча состоится на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 20.15 по киевскому времени.

Встреча Зеленского и Трампа

Ранее РБК-Украина писало, что Рубио рассказал о деталях будущих переговоров Трампа и Зеленского. По его словам, лидеры государств обсудят, в частности, условия энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Как говорит политолог Александр Леонов, сам факт встречи Зеленского и Трампа является положительным моментом, поскольку еще несколько дней назад ее проведение не подтверждали.

Кроме того, источники РБК-Украина говорят, что главное внимание во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом будет уделено энергетической деэскалации.

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